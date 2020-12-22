Akçe Nedir? Geçmişten Bugüne Akçelerin Tarihi

Akçe, Osmanlı Devleti'nin başlangıcından itibaren kullandığı, Orhan Gazi tarafından çıkarılmış temel para birimidir.

Akçe Nedir?

Akçe, Osmanlı Devleti zamanında, Orhan Gazi tarafından basımı 1327 yılında yapılan gümüş para birimidir. Osmanlı Devleti'nin temel para birimi olarak işlev görmüştür. Başlangıçta gümüş sikke anlamında kullanılan akçeler 15. yüzyıldan itibaren genel para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Akçe hem ayar yönünden hem de ağırlık yönünden zaman içinde sürekli değişim göstermiştir. Bu değişim azalma yönünde bir değişim olmuştur.

Akçemin giderek değerini kaybetmesi, azalması, ufalması ve benzeri değişimler yönünden bu konuda bazı değişimlere gidilmesini gerekli kılmıştır. Bu değişimleri 2. Süleyman zamanında ilk olarak yapılmaya başlanmıştır. Gümüş para birimi, kuruş ve küsuratları olan pareye (para) kaydırılmış, akçe de zamanla aslında bir Mısır sikkesi olan parenin küsuratı haline gelmiştir.

Geçmişten Bugüne Akçelerin Tarihi

Akçe para birimi olarak 1327 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Orhan Gazi tarafından basılmıştır. Gümüş bir para birimidir. Akçenin, para değeri karşılığı bu dönemle tam olarak kıyaslanamamaktadır. Bu dönemden çok daha farklı olan bir para birimidir. Zaman içinde devamlı değişim göstermiştir. Bu değişim bir değer kaybetme yönünde olmuştur. Zamanla değeri azalmış, küçülmüştür. Bu da bazı değişikliklere yol açmış ve 2. Süleyman bu alanda ilk değişimi uygulamıştır. O dönemde 3 akçe bir pare ediyordu. Parenin daha değerli hale gelmesi üzerine akçe yerini, pareye bırakmıştır.