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19.10.2020 - 13:29 | | DHA

Alibaba hipermarket zinciri Sun Art'ı satın aldı

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Çin'in en büyük hipermarket zincirlerinden Sun Art Retail Group'un kontrol hisselerini 3.6 milyar dolara satın aldı.

Alibaba hipermarket zinciri Sun Art'ı satın aldı
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Alibaba'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Sun Art'ın yüzde 51'inin sahibi olan A-RT Retail Holdings Limited şirketinin yüzde 70.94 hissesini 3.6 milyar dolar karşılığında, şirketin sahibi Auchan Retail International'dan satın aldı.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, Alibaba'nın Sun Urt Retail Group'taki hisselerinin toplamı yaklaşık yüzde 72 olacak. İşlemin ardından, Sun Art'ın meccut CEO'su Peter Huang şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek. 

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