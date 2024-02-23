Alman ekonomisi 4. çeyrekte daraldı

Almanya'da gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023 yılının 4'ncü çeyreğinde fiyat, mevsim ve takvim değişikliklerine göre yapılan düzeltmelerin ardından 2023 yılının 3. çeyreğine kıyasla %0,3 oranında daraldı.

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Federal İstatistik Ofisi (Destatis) bunun 30 Ocak 2024 tarihli ilk bültende yayınlanan sonucu teyit ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Alman ekonomisi 2023 yılını negatif bölgede tamamladı. Son çeyrekte azalan yatırımlar ekonomik faaliyetler üzerinde azaltıcı bir etki yaratırken, tüketim hafif bir artış gösterdi" ifadelerine yer verildi.

2023 yılının tamamı için yapılan en son hesaplamalar, ekonomik performanstaki yıllık %0.3'lük (takvim etkisinden arındırılmış: -%0.1) düşüşü teyit etti.