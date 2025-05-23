Almanya beklenenden iki kat hızlı büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüdü. Destatis, öncü verilerle, 30 Nisan'da ekonominin ilk çeyrekte yüzde 0,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

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Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı. Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,4 büyümenin ardından ekonomi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyondan kurtulmuş oldu. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 0 büyüdü.

Ekonomi en son 2022'nin üçüncü çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla daha güçlü büyüme göstererek yüzde 0,6 genişlemişti. Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ilk tahmine kıyasla biraz daha yüksek olan büyümenin nedeninin martta “şaşırtıcı derecede güçlü ekonomik gelişme” olduğunu belirtti.

Brand, “Özellikle imalat ve ihracat sektörlerindeki üretim başlangıçta tahmin edilenden daha güçlü bir büyüme kaydetti.” ifadelerini kullandı. Birinci çeyrekte özel harcamalar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarken, kamu harcamaları geçici bütçe nedeniyle yüzde 0,3 düştü. Makine ve ekipman harcamalarında yüzde 0,7, inşaat yatırımlarında yüzde 0,5 artış gözlemlendi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı ABD'li ithalatçıların gümrük tarifeleri beklentisiyle alımlarını öne çekmesi nedeniyle yüzde 3,2 arttı.

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Destatis açıklamasında, “Özellikle, her ikisi de ABD pazarı için önemli ihraç malları olan eczacılık ürünleri ve motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorkların ihracatında önemli bir büyüme kaydedildi. ABD ile ticaret gerginliklerin yaklaşmakta olduğuna dair endişelerin oluşturduğu beklentisel etkilerin bu olumlu gelişmeye katkıda bulunmuş olması muhtemeldir." ifadeleri yer aldı.

SEBEBİ DONALD TRUMP

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın ilk çeyrek ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın ilk çeyrek büyümesinin ABD gümrük tarifelerine hazırlık olarak ihracat ve üretimin öne çekilmesi sayesinde ilk tahminlerden çok daha güçlü geldiğini belirtti.

Brzeski, “ Ekonomi 2022'nin üçüncü çeyreğinden beri en iyi çeyreklik performansını gösterdi ve bunun nedeni Donald Trump gibi görünüyor. Açıklanan gümrük tarifelerinin bir sonucu olarak ve 'Kurtuluş Günü' beklentisiyle, Alman sanayi üretimi ve ihracatı martta artış gösterdi.” dedi.

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Büyümede ilk çeyrek performansının yakında olumlu tek seferlik performansa dönüşeceğini ifade eden Brzeski, “Alman ekonomisi iki sismik faaliyetin ortasında kalmaya devam ediyor. Yapısal reformlar için güçlü bir hırstan yoksun görünen ancak altyapı ve savunma yatırımları için benzeri görülmemiş bir mali alana erişebilecek yeni bir hükümet ve ABD gümrük tarifeleri de dahil olmak üzere ticaret ve jeopolitikteki temel değişimler. Önümüzdeki aylarda sanayi üretimi için iyiye işaret eden stok döngüsünün dönmeye başladığına dair geçici işaretler görsek de en azından kısa vadede olumsuzlukların olumluluklardan daha ağır basacağını düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Brzeski, Alman ekonomisi için uzun vadede daha iyimser olmak adına iyi nedenlerin de olduğunu belirterek, doğru şekilde uygulandığında, altyapı yatırımlarının en azından konjonktürel bir yükselişe yol açacağını ifade etti.

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EKONOMİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Bu arada, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve ekonomi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak. Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) ise 21 Mayıs’ta ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.