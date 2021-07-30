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Alman ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Alman ekonomisinde büyüme öncü verilere göre, ikinci çeyrekte ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.

30.07.2021 - 11:39 |
Alman ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

İkinci çeyrekte Alman ekonomisi mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 büyüdü. Ekonomistler ise yüzde 1,9 büyüme bekliyordu.

Yıllık bazda GSYH büyüme oranı da yüzde 9,6 olan beklentinin altında yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.

Alman ekonomisi için 2021 ilk çeyrek GSYH verisi de revize edildi. Daha önce yüzde 1,7 olarak açıklanan daralma oranı yüzde 2,1'e yükseltildi.

Almanya ikinci çeyrek için nihai GSYH verilerini 24 Ağustos'ta açıklayacak.

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