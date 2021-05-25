Alman ekonomisi beklentilerin üzerinde küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 azaldı.

Destatis, 30 Mayıs'ta öncü verilerle daralmanın yüzde 1,7 olduğunu açıklamıştı. Piyasalarda Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 küçülmesi bekleniyordu.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 3,1 azaldı.

"Alman ekonomisi, 2020'nin ikinci yarısında bir miktar toparlandıktan sonra koronavirüs krizi 2021'in başında ekonomide bir başka düşüşe neden oldu" ifadesine yer verilen Destatis açıklamasına göre, ülkede GSYH, Kovid-19 salgını başlamadan önceki çeyrek olan 2019'un son çeyreğine göre yüzde 5 düşük kaldı.

Alman ekonomisinin ilk çeyrekte daralmasının ana sebebi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması oldu. Hanehalkı tüketimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4, makine ve teçhizat yatırımları da yüzde 0,2 düştü.

Ülkede, Ocak-Mart 2021'de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat yüzde 1,8, ithalat da yüzde 3,8 arttı.

İlk çeyrekte kamu nihai harcamalarının yüzde 0,2 ve inşaat yatırımlarının yüzde 1,1 artması, ekonomide daha fazla daralma yaşanmasını önledi.

İstihdam geriledi

Destatis verilerine göre, Almanya'da toplam istihdam, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 azalarak (707 bin kişi) yaklaşık 44,4 milyon kişiye geriledi.

Analistler, Alman ekonomisinin ilkbahardan sonra büyümeye geri dönmesini bekliyor. Alman hükümeti, GSYH'nin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceğini tahmin ediyor.

Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomi krizi nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülen Almanya, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.