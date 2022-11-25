Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlman ekonomisi büyüdü
HaberlerUzmanpara Haberleri Alman ekonomisi büyüdü

Alman ekonomisi büyüdü

Almanya'da GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi.

25.11.2022 - 11:05 |
Alman ekonomisi büyüdü

Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdü. Ekonomistler ise yüzde 0,3 büyüme bekliyordu. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 0,1 olmuştu.

Takvim etkisinden arındırılmış verilerde üçüncü çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek yıl yüzde 0,4 büyümesi bekleniyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ferit Aktuğ: Bazen Ferit, bazen de Ali Sunal diye çağırıyorlar!

Ferit Aktuğ: Bazen Ferit, bazen de Ali Sunal diye çağırıyorlar!

Bakan Kirişci: “Yanan yerlerin imara açtığını kasti söylemek ihanettir”

Bakan Kirişci: “Yanan yerlerin imara açtığını kasti söylemek ihanettir”