Alman ekonomisi büyüdü

Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdü. Ekonomistler ise yüzde 0,3 büyüme bekliyordu. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 0,1 olmuştu.

Takvim etkisinden arındırılmış verilerde üçüncü çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek yıl yüzde 0,4 büyümesi bekleniyor.