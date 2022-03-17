Alman ekonomisi için büyüme tahmini düşürüldü

Alman hükümetine danışmanlık eden ekonomik düşünce kuruluşlarından biri olan IFW, bu yıl için GSYH büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,1'e indirdi.

IFW tarafından yapılan değerlendirmede "Alman ekonomisi bir kez daha güçlü ters rüzgar ile karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte IFW, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini ocak ayındaki yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e çıkardı.

Kuruluş Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 5,8'e ulaşacağını tahmin ederken, 2023 yılında ise yüzde 3,4'e gerileyeceğini öngördü.