Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı.

Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı.

Almanya ekonomisi yılın 2. çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,7 büyümüştü.