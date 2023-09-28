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'Alman ekonomisi zayıflıkla karşı karşıya'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisinin konjonktürel zayıflıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

28.09.2023 - 10:07 |
'Alman ekonomisi zayıflıkla karşı karşıya'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisindeki konjonktürel zayıflığın yapısal bir sorun olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

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Wirtschaftswoche'ye konuşan Scholz ekonomideki yavaşlamadan ihracat pazarlarının zayıflamasını sorumlu tuttu ve "Bu döngüsel zayıflıktan temelde bir şeylerin yanlış olduğu sonucuna varmak ciddi bir hata olur" dedi.

Almanya'nın birkaç başka ülke gibi küreselleşmeden yararlandığını ve ülkenin ihracat yönelimini sorgulamaması gerektiğini belirten Scholz, "Almanya büyük şirketler ile çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin benzersiz etkileşimiyle ekonomik olarak güçlü ve dünya pazarında lider konumdadır, öyle kalacaktır" dedi.

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