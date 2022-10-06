Alman ekonomisinde resesyon bekleniyor

Nihai olmadığı belirtilen verilere göre Alman ekonomisi için 2022 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 2,2'den yüzde 1,4'e revize edilirken, daha önce yüzde 2,5 büyüme yaşanılacağı öngörülen 2023 yılı için ise resesyon beklentisi ortaya kondu. Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,4 daralacağı tahmin edildi.

Hükümete yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre 2022 yılı enflasyon tahmininin yüzde 7,9 ve 2023 yılı beklentisinin yüzde 8 olarak açıklanacağı belirtildi.