Alman ekonomisinde resesyon bekleniyor

Ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershaeuser, "Mevcut tahminimize göre gayrisafi yurt içi hasıla muhtemelen yüzde 0,2 daha daralacak. Ekonominin neredeyse tüm sektörlerindeki şirketler düşen talepten şikayetçi. İmalat ve inşaatta, şirketlerin koronavirüs salgını sırasında biriktirdiği büyük sipariş yığınları artık eridi. Gelen siparişler aylardır azalıyor ve özellikle konut inşaatında olmak üzere ülke genelinde bir iptal dalgası yaşanıyor" dedi.



Wollmershaeuser'e göre GSYH'daki düşüş Avrupa ve ABD'de "artık tam olarak etkisini göstermeye başlayan" kısıtlayıcı para politikasının yanı sıra yüksek hastalık seviyeleri, demir yolu grevleri ve soğuk hava gibi diğer faktörlerden kaynaklanıyor.