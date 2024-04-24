Alman hükümeti büyüme tahminini yükseltti

Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı sunumda, "Yıl ilerledikçe ekonomide hafif bir canlanma ve ekonominin zayıf dönemden yavaş yavaş çıkmaya başladığına dair işaretler görüyoruz" dedi.

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Dirençli bir iş gücü piyasasında reel ücretlerde öngörülen artış sayesinde özel tüketimin büyümeye önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Projeksiyonlara göre hükümet 2025 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın %1.0 oranında büyümesini bekliyor.

Enflasyonun bu yıl %2,4'e düşmesi beklenirken, bir önceki tahmin %2,8'di. Enflasyon geçen yıl %5.9 olarak gerçekleşmiş ve özel tüketimi olumsuz etkilemişti.

Habeck, "Fiyatlar birçok kişinin tahmin ettiğinden daha hızlı düştü" dedi. Hükümet 2025 yılı için enflasyonun %1.8'e düşerek Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altında kalacağını öngörüyor.