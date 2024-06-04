Alman hükümeti şirket hisseleri satıyor
Alman hükümeti artan harcamalar karşısında nakit sıkıntısına girmemek için elindeki şirket hisselerinin bir kısmını satmaya devam ediyor.
04.06.2024 - 09:03 | | Foreks Haber
Hükümet son olarak Deutsche Telekom'dan 2,5 milyar euro tutarında hisse satışı yapacağını duyurdu.
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Almanya Maliye Bakanlığı, satıştan elde edilen net gelirin devlet demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn AG'nin öz kaynaklarını güçlendirmek ve Almanya'nın demiryolu altyapısını inşa etmek için kullanılacağını söyledi.
Bakanlıktan e-postayla yapılan açıklamada, "Borsa ortamının uygun olması nedeniyle plasman başarıyla tamamlandı" denildi.