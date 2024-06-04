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Uzmanpara Alman hükümeti şirket hisseleri satıyor
Haberler Uzmanpara Alman hükümeti şirket hisseleri satıyor

Alman hükümeti şirket hisseleri satıyor

Alman hükümeti artan harcamalar karşısında nakit sıkıntısına girmemek için elindeki şirket hisselerinin bir kısmını satmaya devam ediyor.

04.06.2024 - 09:03 | | Foreks Haber
Alman hükümeti şirket hisseleri satıyor

Hükümet son olarak Deutsche Telekom'dan 2,5 milyar euro tutarında hisse satışı yapacağını duyurdu.

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Almanya Maliye Bakanlığı, satıştan elde edilen net gelirin devlet demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn AG'nin öz kaynaklarını güçlendirmek ve Almanya'nın demiryolu altyapısını inşa etmek için kullanılacağını söyledi.

Bakanlıktan e-postayla yapılan açıklamada, "Borsa ortamının uygun olması nedeniyle plasman başarıyla tamamlandı" denildi.

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