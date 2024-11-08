Alman otomotiv sektöründe duyarlılık düştü

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, eylülde eksi 23,4 puan olan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, ekimde 4,3 puan düşerek eksi 27,7 puana geriledi. Böylece, endeks Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra Mart 2022'den bu yana en düşük puana geriledi.

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Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi de ekimde 13 puan azalarak eksi 27,5 puana indi. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 31,8 puandan eksi 27,9 puana yükseldi.

Ankete ilişkin açıklamada, şirketlerin mevcut iş durumlarını çok daha olumsuz değerlendirdikleri belirtilerek, şirketlerin gelecek aylar konusunda ise daha az kötümser oldukları ifade edildi.

Açıklamada, otomotiv sektöründeki şirketlerin hala Almanya'dan ve yurt dışından sipariş alamadığı belirtilerek, “Şirketlerin yüzde 44,3'ü sipariş sıkıntısından etkileniyor. Bu kadar yüksek bir rakam en son Temmuz 2020'de kaydedilmişti. Bu durum, üretici ve tedarikçilerde satışların düştüğü ve işten çıkarmaların yaşandığı yönündeki raporlarla da vurgulanıyor. Buna ek olarak, ihracat beklentileri bir kez daha kötüleşti ve gösterge eksi 32,8 puana düştü. Bu rakam sadece 2020 baharındaki ilk Kovid-19 dalgası sırasında daha düşüktü.” ifadeleri kullanıldı.

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Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Özellikle Avrupa dışından gelen yoğun rekabet, Alman otomotiv endüstrisine giderek daha fazla zarar veriyor gibi görünüyor. Alman otomobil endüstrisindeki kriz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Avrupa otomotiv sektörü birçok zorlukla karşı karşıya

Bu arada, Avrupa otomotiv sektörünün, başta elektrik olmak üzere yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in artan rekabetine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı ve çalışanları işten çıkarmayı planlıyor.

Bunun yanında, ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Donald Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, Almanya’nın ihracatın yaklaşık yüzde 10'u bu ülkeye yapılıyor.

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Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, geçen yıl Almanya'dan ABD'ye yaklaşık 400 bin otomobil ihraç edildi. 2024'ün ilk yarısında ABD, Alman otomobil ihracatının en önemli alıcısı oldu.