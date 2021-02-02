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02.02.2021 - 15:04 | | AA

Alman otomotiv sektöründe iş beklentileri iyileşti

Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin gelecek aylara ilişkin beklentileri, ocakta Kovid-19’da kısıtlamaların yakında sona ereceğine dair umutla “ılımlı” iyileşme gösterdi.

Alman otomotiv sektöründe iş beklentileri iyileşti
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Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Aralık 2020’de eksi 8,5 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, ocakta 1 puan artarak eksi 7,5 puana yükseldi.

Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi de 11,2 puandan 11,6 puana yükseldi.

Ankete ilişkin açıklamada, " Otomobil üreticileri, Kovid-19 karşı kısıtlamalar sona erdiğinde talebin tekrar toparlanacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde. Şu anda stoklarını yenilemelerinin başka bir nedeni de bu." ifadeleri kullanıldı.

Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor.

Geçen yıl Çin de İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi. 

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