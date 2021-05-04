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Alman otomotiv sektöründe iş beklentisi yüksek

Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin gelecek aylara ilişkin iş beklentileri, nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde en düşük nokta geride kaldığına ilişkin umutla “güçlü” iyileşme göstererek son 2 yılın en yükseğine ulaştı.

04.05.2021 - 12:57 | | AA
Alman otomotiv sektöründe iş beklentisi yüksek

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, martta 10,7 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, nisanda 10,9 puan artarak 21,6 puana yükseldi. Endeks son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi de 18,6 puandan 24,9 puana yükseldi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Otomotiv üreticileri Kovid-19 nedeniyle yaşanan düşüşün üstesinden geldiler... Bununla birlikte, otomotiv sektöründe toparlanmaya rağmen, şirketler daha az personel istihdam etmek istiyor. Şirketlerin istihdam planları iş kayıplarını öngörüyor. Bu, otomotiv sanayisinde yaşanan yapısal değişikliği yansıtıyor: AB’nin iddialı emisyon hedefleri, sektördeki şirketleri, uzun vadede üretimde daha az emek harcanan elektrikli araçların üretimine yoğun bir şekilde yatırım yapmaya zorluyor." ifadeleri kullanıldı.

Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Geçen yıl Çin de İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.

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