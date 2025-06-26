'Alman otomotiv sektöründeki güven zayıf'

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, mayısta eksi 31,7 puan olan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, haziranda 0,5 puan düşerek eksi 32,2 puana geriledi. Böylece ABD gümrük tarifelerinin etkisiyle küresel ticaretteki belirsizlik, Alman otomotiv endüstrisinde zaten zayıf olan duyarlılığı daha da kötüleştirirken, sektördeki güven zayıf kalmaya devam etti.

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Şirketler haziranda mevcut iş durumlarını daha kötü olarak değerlendirdi. Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi 1,3 puan azalarak eksi 36,4 oldu. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 28,3 puandan eksi 27,8 puan olarak gerçekleşti.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomotiv sektörü uzun süredir yaşadığı durgunluktan henüz çıkamadı.” ifadesi yer aldı. Açıklamada, Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksinin haziranda art arda üçüncü kez düşüş gösterdiği belirtildi. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, nisanda ithal otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel ticaretteki belirsiz durum, küresel satış piyasalarındaki halihazırda daha zorlu koşullarla birleşiyor. Yurt dışından gelen sinyaller iyimser olmak için hala çok belirsiz." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında bulunuyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, özellikle Alman otomotiv üreticilerini yeniden yapılanmaya zorluyor.

Bu arada, ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump, 2 Nisan'da Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yönelik yüksek cezai gümrük vergileri açıklamış, kısa bir süre sonra bunları kısmen askıya almıştı.

12 Mayıs’ta ise ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a indireceğini açıklamıştı. Çin de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10'a düşüreceğini duyurmuştu. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Almanya, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.

EKONOMİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Öte yandan tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

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Trump'ın gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşip ekonomi bu yıl da büyümezse, Almanya ekonomisi art arda üçüncü yıl büyümemiş olacak. Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) ise 21 Mayıs’ta ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.