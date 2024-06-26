Alman şirketler personel alımında daha az istekli

Ifo istihdam göstergesi Mayıs ayındaki 96,3 puandan Haziran ayında 95,9 puana geriledi.

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Ifo Araştırma Müdürü Klaus Wohlrabe, "Sipariş eksikliği birçok şirketin iş gücünü artırmaktan caydırıyor" dedi.

Gösterge şirketlerin işleri azaltma olasılığının daha yüksek olduğu imalat sektöründe düştü. Perakende ve inşaat sektörlerindeki mevcut hava, çalışan sayısında da düşüşe işaret ediyor.

Son zamanlara göre daha az güçlü olsa da yalnızca hizmet sağlayıcılar hala yeni personel almayı planlıyor. Bu özellikle turizm, bilişim teknolojileri ve yönetim ve vergi danışmanlığı sektörleri için geçerli.