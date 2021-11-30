Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlman şirketler yatırım yapmaya isteksiz
HaberlerUzmanpara Haberleri Alman şirketler yatırım yapmaya isteksiz

Alman şirketler yatırım yapmaya isteksiz

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) tarafından yapılan ve Handelsblatt'ın yayınladığı ankete göre Alman şirketler yatırım yapmak konusunda isteksizler.

30.11.2021 - 08:29 |
Alman şirketler yatırım yapmaya isteksiz

Almanya'da yatırım yapmayı planlayan sanayi şirketlerinin oranı yılbaşındaki yüzde 37'den yüzde 35'e gerilerken, KOBİ'ler yatırım konusunda en sessiz olanlar. DIHK anketine göre 200 kişiden az çalışanı bulunan sanayi şirketlerinin sadece yüzde 30'u yatırım yapmayı planlıyorlar. Bu oran yılbaşında yüzde 33 seviyesindeydi.

DIHK verilerine göre bu yıl ekipman yatırımlarının 2019 yılında yapılan harcamanın yüzde 90'ı seviyesine ulaşması bekleniyor.

Anket, her 10 şirketten 1'ini iklim değişikliği ile mücadele yatırımlarını ertelediklerini de gösterdi.

Lodos yıktı geçti! Hasar ihbarı yağıyor

Lodos yıktı geçti! Hasar ihbarı yağıyor

Dehşet anları! Küçük kız balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı

Dehşet anları! Küçük kız balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı

GÜNCEL HABERLER

Lodos yıktı geçti! Hasar ihbarı yağıyor

Lodos yıktı geçti! Hasar ihbarı yağıyor

Dehşet anları! Küçük kız balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı

Dehşet anları! Küçük kız balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı

Tarih verdi! Onun için 'kıyamet' diyorlar... Tüm dünyayı karanlığa boğabilecek güneş patlaması

Tarih verdi! Onun için 'kıyamet' diyorlar... Tüm dünyayı karanlığa boğabilecek güneş patlaması

Faciadan dönüldü! Çatı aşağıya sarktı, yol kapatıldı

Faciadan dönüldü! Çatı aşağıya sarktı, yol kapatıldı

Karısını kıskandı, işlediği cinayetin romanını yazdı!

Karısını kıskandı, işlediği cinayetin romanını yazdı!