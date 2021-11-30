Alman şirketler yatırım yapmaya isteksiz

Almanya'da yatırım yapmayı planlayan sanayi şirketlerinin oranı yılbaşındaki yüzde 37'den yüzde 35'e gerilerken, KOBİ'ler yatırım konusunda en sessiz olanlar. DIHK anketine göre 200 kişiden az çalışanı bulunan sanayi şirketlerinin sadece yüzde 30'u yatırım yapmayı planlıyorlar. Bu oran yılbaşında yüzde 33 seviyesindeydi.

DIHK verilerine göre bu yıl ekipman yatırımlarının 2019 yılında yapılan harcamanın yüzde 90'ı seviyesine ulaşması bekleniyor.

Anket, her 10 şirketten 1'ini iklim değişikliği ile mücadele yatırımlarını ertelediklerini de gösterdi.