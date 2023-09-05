Alman şirketlerinin fiyat beklentileri azaldı

Alman şirketlerinin önümüzdeki aylara ilişkin fiyat beklentileri bir miktar azaldı ve enflasyonun bir miktar daha düşebileceğine işaret etti.



Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre şirketlerin önümüzdeki aya ilişkin fiyat beklentilerini gösteren endeks 16,3 puandan 14,7 puana geriledi.

Ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "Ancak enflasyondaki düşüş uzun ve zorlu bir yol olacak" dedi.

Fiyat beklentileri perakende sektöründe 34,9'dan 33,5 puana, konaklamada 47,8'den 46,6 puana gerilerken, yiyecek ve içecek ticaretinde ise 55,3'ten 55,1 puana yükseldi.

Wollmershäuser, "Buna karşılık imalat sektöründeki fiyat artışı neredeyse durmuş gibi görünüyor" diye konuştu. Buradaki fiyat beklentileri temmuz ayındaki 4 puandan 3,7'ye düştü.