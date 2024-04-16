Alman yatırımcıların morali iyileşti

ZEW ekonomik araştırma enstitüsü, Alman yatırımcı moralinin nisan ayında beklenenden daha fazla yükseldiğini ve ekonomik duyarlılık endeksinin mart ayındaki 31,7 puandan 42,9 puana yükseldiğini bildirdi.

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Analistler nisan ayı değerinin 35,0 olacağını tahmin ediyordu. ZEW yaptığı değerlendirmede "Toparlanan küresel ekonomı̇ Almanya'ya yönelı̇k beklentı̇lerı̇ artırıyor; ankete katılanların yarısı ülke ekonomı̇sı̇nı̇n önümüzdekı̇ altı ay ı̇çı̇nde toparlanacağını öngörüyor.

Yükselen iyimserliğe, Almanya'nın ihracat destinasyonlarındaki durum ve ekonomik beklentilere ilişkin çok daha iyi değerlendirmeler de katkı sağlıyor" dedi.