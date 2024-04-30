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Uzmanpara Almanya beklentilerin üzerinde büyüdü
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Almanya beklentilerin üzerinde büyüdü

Alman ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde büyüdü.

30.04.2024 - 11:21 | | Foreks Haber
Almanya beklentilerin üzerinde büyüdü

Almanya İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı ön verilere göre Alman ekonomisi ilk çeyrekte hafif bir büyüme kaydederken, gayrisafi yurt içi hasıla bir önceki üç aylık döneme göre %0,2 arttı.

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GSYH 2023 yılı sonundaki düşüşün ardından 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla fiyat, mevsim ve takvim değişiklikleri için düzeltme yapıldıktan sonra %0,2 oranında büyüdü.

Destatis de mütevazı büyümenin inşaat ve ihracattaki gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki artıştan kaynaklandığını bildirdi. Buna karşın, hanehalkı nihai tüketim harcamalarında bir düşüş yaşandı.

2024'ün ilk çeyreğinde GSYH, 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla fiyat etkisinden arındırılmış olarak %0,9 azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 daha az iş günü olması nedeniyle fiyat ve takvim ayarlamasından sonra düşüş daha az (-%0,2) oldu.

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