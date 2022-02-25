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Almanya ekonomisi daraldı

Almanya ekonomisinin 2021 yılı son çeyrek büyüme verisi açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde 0.3 oranında daraldı.

25.02.2022 - 11:18 |
Almanya ekonomisi daraldı

Almanya İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde aylık yüzde 0.3 daraldı. Önceki tahmin yüzde 0.7 daralmaydı. Ekonomi yıllık bazda ise yüzde 1.8 büyüdü.

Bu dönemde özel tüketim çeyreklik bazda yüzde 1.8 düşerken, sermaye yatırımları çeyreklik bazda yüzde 0.5 arttı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de daralmasını bekliyor.

Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesinin, virüs vakalarının ve tedarik sıkıntılarının Alman ekonomisine nasıl etki edeceği takip edilecek. Ekonomistler ülkenin Rusya ve Ukrayna ile ticari ilişkilerinin çok yüksek düzeyde olmadığını, ancak enerji maliyetlerindeki artışın ülke için en büyük risklerden biri olduğunu belirtiyor.

Almanya’da enflasyon yüzde 5 civarında seyrediyor.

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