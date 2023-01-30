Almanya ekonomisi daraldı

Alman ekonomisine yönelik 2022 yılı 4'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomi 4'üncü çeyrekte yüzde 0.2 oranında daraldı. Piyasalarda beklenti GSYH rakamının yüzde 0 olarak açıklanması yönündeydi.

Bir önceki çeyreklik dönemde ekonomi yüzde 0.5 oranında büyüme göstermişti.

Takvim etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise ekonomi 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,1 oranında büyüdü. Beklentiler ise büyümenin yüzde 1,3 seviyesinde olması şeklindeydi.