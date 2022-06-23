Almanya gaz planında 2. aşamaya geçti

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'dan gaz arzının kısılması ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2. aşamaya geçildiği belirtilirken, 2. aşamaya geçilmesinin şirketlere bu sefer fiyat artışlarını tüketicilere yansıtma imkanı vermeyeceği vurgulandı.

Doğal gazda arz güvenliğinin halihazırda garanti altında olduğunu, ancak durumun gerginliği koruduğunu belirten Bakanlık, Rusya'dan gaz arzının yüzde 40 seviyesinde devam etmesi halinde aralık ayına kadar gaz depolarının yüzde 90 oranında doldurulması için ek tedbirler gerekeceğini açıkladı.

Doğal gaz fiyatlarının yüksek olduğunu ve daha fazla artmasına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğal gaz depolarının doldurulması için 15 milyar euro kredi sağlayacaklarını da duyurdu.