Almanya gelir vergisinde indirim planlıyor

Bild gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Almanya'da gelir vergisi oranlarının gelirle birlikte arttığı bir sistem olduğunu ve kesintilerin, enflasyonun gelir üzerinden alınan vergilerin ortalama yüzdesinin artmasına yol açtığı "soğuk ilerleme" etkisini dengelemek üzere tasarlandığını bildirdi.

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Lindner'in planına göre, vergiden muaf gelir ödeneği 2026 yılına kadar kademeli olarak artacak ve en yüksek vergi oranını tetikleyen gelir seviyesi de kaldırılacak.