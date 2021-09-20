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Almanya için büyüme tahmini düşürüldü

Almanya'da sanayiciler, ülkeye ilişkin 2021 büyüme tahminini, hanehalkı tüketim harcamalarındaki durgunluk beklentisiyle düşürdü.

20.09.2021 - 13:12 | | AA
Almanya için büyüme tahmini düşürüldü

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, ülke ekonomisine yönelik 2021 büyüme tahmininin yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürüldüğü bildirildi.

BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da ikinci çeyrekteki güçlü büyümeye karşın bu yıl ekonomik toparlanmanın hazirandaki beklentilerinden biraz daha zayıf olacağını belirtti.

Alman ekonomisine yönelik 2021 büyüme tahminlerini yüzde 3'e düşürdüklerini bildiren Lang, "Aşağı yönlü revizenin nedeni, 2021'de tüketici harcamalarında beklenen durgunluk." ifadesini kullandı.

Lang, üretim için malzeme sıkıntısına ve tedarik zincirlerindeki kesintilere rağmen Almanya'nın ihracatının bu yıl güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesini beklediklerini aktararak, 2021'de mal ve hizmet ihracatının yüzde 8,5 artmasını beklediklerini kaydetti.

Çin'e olan ihracatta daha düşük büyüme beklediklerini belirten Lang, Almanya'nın AB ülkeleri ve ABD ile ticaretinin son derece iyi gittiğini vurguladı.

Lang, Almanya'nın ihracatındaki artışın sürdürülebilir bir ekonomik genişleme için "otomatik bir mekanizma" olmadığını aktararak, küresel tedarik zincirlerindeki sorunlar, yüksek taşıma maliyetleri ve devam eden ticaret ihtilaflarının ekonomik görünümü gölgelediğini kaydetti.

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