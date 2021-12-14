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Almanya için büyüme tahmini revize edildi

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomisi için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini 1,4 puan düşürdü. 2023 yılı için beklentisini ise yüzde 1,4 puan artırdı.

14.12.2021 - 12:20 |
Almanya için büyüme tahmini revize edildi

Ifo Başkanı Timo Wollmershaeuser, "Devam eden arz darboğazları ve koronavirüs salgınında dördüncü dalga Alman ekonomisini kayda değer şekilde yavaşlattı. 2022 için beklenen salgın sonrası güçlü toparlanma henüz gerçekleşmedi" değerlendirmesini yaptı.

Ifo, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini tahmin ederken 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,7 ve 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9 olarak ortaya koydu.

Cari çeyrek dönemde Alman ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daralacağını öngören Ifo, 2022 yılı başlarında ise ekonomide duraksama beklediklerini ifade etti. Wollmershaeuser yaptığı değerlendirmede, "Genel ekonomik üretim 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde muhtemelen ciddi şekilde büyüyecek. Büyüme sırasıyla yüzde 2,3 ve 1,8 olacak ve sonrasında yavaş şekilde ortalama büyüme oranlarına doğru ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 3,1'e ve gelecek yıl yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin eden Ifo, arz darboğazları ile bir araya gelen maliyet artışlarının enflasyonu yönlendirici rol oynayacağını öngördü. Tüketici fiyat artışlarının 2023 yılına kadar normale dönmesini beklemeyen Ifo, 2023 yılında enflasyonun yüzde 1,8 olacağını tahmin etti.

İşsizlik oranının ise 2021 yılında ortalama yüzde 5,7, 2022 yılında yüzde 5,2 ve 2023 yılında yüzde 4,9 olması bekleniyor.

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