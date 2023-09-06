Almanya için büyüme tahmini revize edildi

Tedarik zinciri sıkıntılarının yılın ikinci yarısında hafifleyeceği beklentilerine karşın Alman ekonomisinde bir ivmelenme olmadığını belirten IfW, 2023 yılı büyüme tahminini yüzde -0,3'ten -0,5'e indirdi. 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 1,3'e düşürürken, 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,5 olarak ortaya koydu.

IfW yaptığı değerlendirmede "Hastalık izinleri ve arz darboğazları gibi geçici olumsuz faktörler hafiflemiş olsa da gayri safi yurtiçi hasıla henüz genişlemeci bir rotaya dönmemiştir. Şirket anketleri ekonomik ivmenin yılın ikinci yarısında da zayıf kalacağını gösteriyor" dedi.

Rapora göre tüketici fiyatları bu yıl %6 oranında yükselecek ve sonraki iki yılda da yaklaşık %2 oranında artacak.

IfW, "Fiyatlar üzerindeki genel yukarı yönlü baskı zayıfladıkça ve enerji fiyatları en azından bir miktar düştükçe enflasyon önemli ölçüde azalacaktır" dedi.