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Uzmanpara Almanya için büyüme tahmini yükseltildi
Haberler Uzmanpara Almanya için büyüme tahmini yükseltildi

Almanya için büyüme tahmini yükseltildi

Ekonomik düşünce kuruluşu DIW, özel tüketimin ülkenin toparlanmasında ana itici güç olarak ortaya çıkması sayesinde Alman ekonomisinin bu yıl %0,3 oranında büyümesinin beklendiğini söyledi.

14.06.2024 - 13:04 |
Almanya için büyüme tahmini yükseltildi

Kuruluş daha önce 2024 yılında bir durgunluk öngörmüştü. DIW, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük ekonomisinde gayri safi yurtiçi hasılanın daha önce tahmin edilen %1,2'ye karşılık %1,3 oranında büyümesinin beklendiğini de söyledi.

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DIW Ekonomisti Geraldine Dany-Knedlik, "Özel hanehalkları artık daha fazla gelir güvencesi hissediyor. Tüm işaretler, büyümenin en önemli itici gücü haline gelmesi gereken özel tüketim için yeşile işaret ediyor" dedi.

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