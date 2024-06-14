Almanya için büyüme tahmini yükseltildi

Kuruluş daha önce 2024 yılında bir durgunluk öngörmüştü. DIW, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük ekonomisinde gayri safi yurtiçi hasılanın daha önce tahmin edilen %1,2'ye karşılık %1,3 oranında büyümesinin beklendiğini de söyledi.

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DIW Ekonomisti Geraldine Dany-Knedlik, "Özel hanehalkları artık daha fazla gelir güvencesi hissediyor. Tüm işaretler, büyümenin en önemli itici gücü haline gelmesi gereken özel tüketim için yeşile işaret ediyor" dedi.