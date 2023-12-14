Almanya için büyüme tahminleri düşürüldü

DIW, 2023'te yüzde 0,3'lük bir daralma tahmininin ardından Alman ekonomisinin 2024'te yüzde 0,6, 2025'te ise yüzde 1 büyümesinin beklendiğini belirtti.

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DIW daha önce hem 2024 hem de 2025'te yüzde 1,2 büyüme öngörüyordu.

Enstitü, yaptığı açıklamada Almanya'nın toparlanmasına düşen enflasyonun yanı sıra güçlü ücret artışlarının ve bunun sonucunda satın alma gücünün artmasının yardımcı olacağını belirtti. Ancak şirketlerin daha yeşil üretime geçişte maliyetli olmasına yardımcı olmayı amaçlayan ülkenin iklim ve dönüşüm fonuna yapılan bütçe kesintilerinin büyümeyi 2024'te yüzde 0,3 ve 2025'te yüzde 0,2 puan azaltacağını savundu.

DIW Başkanı Marcel Fratzscher, "2024 bütçesine ilişkin anlaşma tembel bir uzlaşma ve Almanya'yı yeniden geleceğe hazır hale getirmek için kaçırılan büyük bir fırsattır" dedi.