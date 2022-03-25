Almanya, Rusya'dan petrol ithalatını azaltacak

Almanya, Rusya'dan doğal gaz ithalatını da azaltacak. Halihazırda doğal gaz ithalatının yarısını Rusya'dan tedarik eden Almanya, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 30'a çekecek.

Der Spiegel dergisinin Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir belgeye dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, Rusya'dan kömür alımını ise yaz aylarının ilk yarısı içinde bitirmeyi planlıyor.