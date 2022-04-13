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'Almanya yüksek enflasyonla karşı karşıya'

Alman ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Alman ekonomisinin zorlu sularda yön bulmaya çalıştığını ve son yılların en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

13.04.2022 - 11:27 |
'Almanya yüksek enflasyonla karşı karşıya'

Bahar dönemi raporunu yayınlayan Ifo bu yıl için makroekonomik tahminlerini ciddi şekilde aşağı yönlü revize etti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Covid-19 krizinden toparlanmanın yavaşladığını belirten Ifo, bununla birlikte toparlanmanın devam ettiğini de vurguladı.

Alman ekonomisinin bu yıl ve 2023 yılında sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3,1 büyümesini bekleyen Ifo, Rusya'nın gaz arzında ani bir durma olması halinde Almanya'nın 2022 ve 2023'te toplam 220 milyar euro tutarında üretiminin riske gireceğini de belirtti.

Ifo'nun güz dönemi raporunda bu yıl için GSYH büyüme oranı yüzde 4,8 olmuştu.

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