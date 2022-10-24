Almanya'da bileşik PMI geriledi
Almanya'da artan enerji maliyetleri S&P Global bileşik satın alma yöneticileri endeksinin ekim ayında, 2020 yılı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye inmesine neden oldu.
24.10.2022 - 11:10 |
Bileşik PMI öncü veriler ile ekim ayında, eylül ayındaki 45,7 puandan 44,1 puana geriledi.
İmalat PMI ekim ayında 47,8 puandan 45,7 puana düşerken, hizmet PMI 45 puandan 44,9 puana indi.
S&P Global Yöneticisi Phil Smith yaptığı değerlendirmede "PMI verisi Almanya'da ekonomik aktivitede daralmanın dördüncü çeyreğin başında hızlanmakta olduğunu gösterdi. Resesyon işaretleri büyüyor" dedi.
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