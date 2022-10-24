Almanya'da bileşik PMI geriledi

Bileşik PMI öncü veriler ile ekim ayında, eylül ayındaki 45,7 puandan 44,1 puana geriledi.

İmalat PMI ekim ayında 47,8 puandan 45,7 puana düşerken, hizmet PMI 45 puandan 44,9 puana indi.

S&P Global Yöneticisi Phil Smith yaptığı değerlendirmede "PMI verisi Almanya'da ekonomik aktivitede daralmanın dördüncü çeyreğin başında hızlanmakta olduğunu gösterdi. Resesyon işaretleri büyüyor" dedi.