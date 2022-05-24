Almanya'da ekonomik aktivite toparlandı

Almanya'da ekonomik aktivite yükselişine devam etse de artan fiyatlar, piyasa belirsizlikleri ve tedarik zinciri sorunlarının talep üzerinde baskı yaratmaya başladığının işaretleri görüldü.

S&P Global'in Almanya için hazırladığı öncü hizmetler PMI mayıs ayında, nisan ayındaki 57,6 puandan 56,3 puana gerilerken, imalat PMI 54,6 puandan 54,7 puana ve bileşik PMI 54,3 puandan 54,6 puana çıktı.

Analistler hizmetler PMI'nın 57, imalat PMI'nın 54 ve bileşik PMI'nın 54 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Fransa'da ise hizmetler ve imalat PMI verileri geriledi. Hizmetler PMI mayıs ayında, nisan ayındaki 58,9 puandan 58,4 puana, imalat PMI 55,7 puandan 54,5 puana düştü. Bileşik PMI da mayıs ayında 57,5 puandan 57,1 puana geriledi.