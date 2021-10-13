Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da ekonomiye güven geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da ekonomiye güven geriledi

Almanya'da ekonomiye güven geriledi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 4,3 puan azalarak 22,3'e geriledi.

13.10.2021 - 07:27 | | AA
Almanya'da ekonomiye güven geriledi

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, yarı iletkenler (çip) gibi önemli ürünlerin eksikliğine ilişkin endişelerle ekimde geçen aya kıyasla 4,2 puan düştü.

Eylülde 26,5 puan olan endeks, bu ay 22,3 puan seviyesine geriledi. Art arda 5'inci kez gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi 24 puan olması yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi ise ekimde geçen aya göre 10,3 puan azalarak 21,6 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinde görünümün gözle görülür şekilde kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nde yenilenen düşüş, esas olarak devam eden ham madde ve ara ürünler için mevcut tedarik dar boğazlarına dayanıyor. Sonuç olarak finansal piyasa uzmanları, özellikle otomobil üretimi gibi ihracata yönelik sektörlerde, ayrıca kimya ve ilaç endüstrisinde kazanç durumunda bir bozulma bekliyor."

Almanya'da ekonomiye güven geriledi

Almanya'da ekonomiye güven geriledi

Fransa, 30 milyar euro yatırım yapacak

Fransa, 30 milyar euro yatırım yapacak

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı

Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Denizde yeşil rota artık Türkiye

Denizde yeşil rota artık Türkiye

AB üyesi 10 ülkeden ‘nükleer mektup’

AB üyesi 10 ülkeden ‘nükleer mektup’

‘Beden dismorfisi problemim var’

‘Beden dismorfisi problemim var’

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı? 140 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı? 140 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

Sıradaki Haber
O paralar iade ediliyor! 709 lira...

O paralar iade ediliyor! 709 lira...

Sıradaki Haber
Avrupa'da 7 ülke hükümet arıyor

Avrupa'da 7 ülke hükümet arıyor

Sıradaki Haber
Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı

Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı

Sıradaki Haber