Almanya'da enerji faturalarında büyük artış

Almanya'da fiyat karşılaştırma portalı Check24 tarafından derlenen veriler, hanehalklarının 2022'de elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük artışlarla karşı karşıya kalacaklarını ortaya koydu.

41,5 milyon hanenin bulunduğu Almanya'da 4,2 milyon kadar hane 2022'de elektrik faturalarında yüzde 63,7 oranında bir artış ile karşı karşıya kalacak. 3,2 milyon hanenin doğal gaz faturalarının da rekor seviyeye çıkan toptan gaz fiyatlarının etkisi ile yüzde 62,3 artacağı hesaplandı.

Elektrik faturalarında yüzde 63,7 artışın sıradan bir hanenin elektrik faturasında yol açacağı yıllık yükseliş 1045 euro olacak. Yeni kontrat imzalayan hanehalklarının faturalarında artış ise yüzde 105,8, 1735 euro olacak.

Doğal gaz müşterilerinin karşı karşıya kalacakları ek maliyet bu yıl ortalama 945 euro olacak. Yeni kontrat imzalayanlar ise yüzde 174,3 artışla 2685 euroluk ek maliyet ile karşı karşıya kalacaklar.