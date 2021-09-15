Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da enflasyonun yavaşlaması bekleniyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da enflasyonun yavaşlaması bekleniyor

Almanya'da enflasyonun yavaşlaması bekleniyor

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo, Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 3 olmasını gelecek yıl ise yavaşlamasını öngörüyor.

15.09.2021 - 11:10 |
Almanya'da enflasyonun yavaşlaması bekleniyor

Ifo Ekonomisti Timo Wollmershaeuser yaptığı açıklamada, 2021 yılında enflasyonun yüzde 2-2,5 aralığına yavaşlayacağını öngördüklerini belirtti.

Wollmershaeuser, enflasyonun 2022'de düşmesini beklemelerine neden olarak kriz öncesi seviyelere ulaşan enerji fiyatlarının ve KDV indiriminin sona erdirilmesinin fiyatlar üzerindeki tek seferlik etkilerinin 2022 yılı başlarında ortadan kalkacak olmasını gösterdi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı ağustosta yüzde 14 arttı

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı ağustosta yüzde 14 arttı

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede!

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı ağustosta yüzde 14 arttı

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı ağustosta yüzde 14 arttı

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede!

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede!

Son dakika: Küresel çip krizinde yeni gelişme! Tarih verdi

Son dakika: Küresel çip krizinde yeni gelişme! Tarih verdi
İsrail, İran'la yapılacak nükleer anlaşmayı kabul edebilir

İsrail, İran'la yapılacak nükleer anlaşmayı kabul edebilir

Yabancı uyruklular mobil cihaz kayıtları için e-Devlet'ten başvurabilecek

Yabancı uyruklular mobil cihaz kayıtları için e-Devlet'ten başvurabilecek

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede!

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede!

Sıradaki Haber
Borcu olanlar dikkat! Son günler, uzatılmayacak

Borcu olanlar dikkat! Son günler, uzatılmayacak

Sıradaki Haber
Gıdadaki fiyat artışını engellemenin çözümü ne?

Gıdadaki fiyat artışını engellemenin çözümü ne?

Sıradaki Haber
Son dakika: Küresel çip krizinde yeni gelişme! Tarih verdi

Son dakika: Küresel çip krizinde yeni gelişme! Tarih verdi

Sıradaki Haber