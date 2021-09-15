Almanya'da enflasyonun yavaşlaması bekleniyor

Ifo Ekonomisti Timo Wollmershaeuser yaptığı açıklamada, 2021 yılında enflasyonun yüzde 2-2,5 aralığına yavaşlayacağını öngördüklerini belirtti.

Wollmershaeuser, enflasyonun 2022'de düşmesini beklemelerine neden olarak kriz öncesi seviyelere ulaşan enerji fiyatlarının ve KDV indiriminin sona erdirilmesinin fiyatlar üzerindeki tek seferlik etkilerinin 2022 yılı başlarında ortadan kalkacak olmasını gösterdi.