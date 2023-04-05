Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında takvim, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle siparişler bir önceki aya göre yüzde 4,8 arttı. Piyasa beklentisi siparişlerde yüzde 0,2 düşüş olacağı yönündeydi.

Büyük çaplı siparişler hariç tutulduğunda sipariş artışı yüzde 1,2 oldu.

İmalat sektöründe yeni siparişler üst üste üçüncü ayda arttı.

Sermaye malları sektöründe yeni siparişler yüzde 7,3, ara malı alanında yüzde 1,3 yukarı geldi. Tüketim malları sektöründe yeni siparişler ise yüzde 1,9 artış gösterdi.

Aynı ayda takvim etkisinden arındırılmış bazda yeni siparişler 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 5,7 daha düşük gerçekleşti. Bir önceki ay yıllık bazda düşüş yüzde 10,9 seviyesinde bulunuyordu.

Yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 5,6, yurt dışı siparişler yüzde 4,2 arttı.