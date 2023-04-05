Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da fabrika siparişleri arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya'da sanayi sektöründe siparişler beklentilerin aksine çok güçlü bir artış gösterdi.

05.04.2023 - 09:37 |
Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında takvim, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle siparişler bir önceki aya göre yüzde 4,8 arttı. Piyasa beklentisi siparişlerde yüzde 0,2 düşüş olacağı yönündeydi. 

Büyük çaplı siparişler hariç tutulduğunda sipariş artışı yüzde 1,2 oldu. 

İmalat sektöründe yeni siparişler üst üste üçüncü ayda arttı. 

Sermaye malları sektöründe yeni siparişler yüzde 7,3, ara malı alanında yüzde 1,3 yukarı geldi. Tüketim malları sektöründe yeni siparişler ise yüzde 1,9 artış gösterdi. 

Aynı ayda takvim etkisinden arındırılmış bazda yeni siparişler 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 5,7 daha düşük gerçekleşti. Bir önceki ay yıllık bazda düşüş yüzde 10,9 seviyesinde bulunuyordu. 

Yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 5,6, yurt dışı siparişler yüzde 4,2 arttı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Kayıtlara ilk olarak geçti! Aşı olduğu halde kuduz yüzünden öldü

Kayıtlara ilk olarak geçti! Aşı olduğu halde kuduz yüzünden öldü

Almanya'dan Bakasetas için dev teklif!

Almanya'dan Bakasetas için dev teklif!