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Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya'da fabrika siparişleri Mart ayında, Trump yönetiminin bir sonraki ayda uygulayacağı tarifelerin önüne geçmek için ABD'de mal stoklanmasının yansıması olarak beklentilerin üzerinde arttı.

07.05.2025 - 10:32 | | Foreks Haber
Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis), imalat siparişlerinin Şubat ayında sabit kaldıktan sonra ilk çeyreğin son ayında bir önceki aya göre %3,6 arttığını açıkladı. Ekonomistler %1,0'lık bir artış bekliyordu. Destatis, artışa rağmen yeni siparişlerin ilk çeyrekte 2024'ün son üç ayına göre %2,3 daha düşük olduğunu belirtti.

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Siparişler Mart ayında genel olarak tüm sektörler arasında arttı; ilaçlarda %17, elektrikli ekipmanlarda %15, makinelerde %5,3 ve otomotiv sektöründe %2,5 artış görüldü. 50 milyon euro değerindeki büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, siparişler %3,2 yukarı geldi.

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