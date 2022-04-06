Almanya'da fabrika siparişleri geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında fiyat, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sektörü siparişleri bir önceki aya göre yüzde 2,2 geriledi. Piyasa beklentisi yüzde 0,5 düşüş olacağı yönündeydi.

Yıllık bazda fiyat ve takvimsel etkilerden arındırılmış siparişler baz etkisiyle yüzde 2,9 artış gösterdi.

Yurt içi siparişlerde düşüş aylık yüzde 0,2, yurt dışı siparişlerde ise yüzde 3,3 oldu. Euro Bölgesi'nde yeni siparişler yüzde 3,3 ve Euro Bölgesi dışındaki yerlerde yüzde 3,4'e geriledi.

Sermaye malları üreticilerinin siparişleri yüzde 2,8 gerilerken, ara malı üreticilerinin siparişlerinde yüzde 1,9 düştü. Tüketim malları ile ilgili siparişler ise yüzde 0,7 arttı.