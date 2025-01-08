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Almanya'da fabrika siparişleri geriledi

Almanya'daki fabrika siparişleri 2024 yılı Kasım ayında beklenmedik bir şekilde düştü.

08.01.2025 - 14:13 | | Foreks Haber
Almanya'da fabrika siparişleri geriledi

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından yayınlanan verilere göre, Kasım ayında fabrika siparişleri Ekim ayına kıyasla %5,4 düştü. Bu düşüş, analistlerin siparişlerde değişiklik olmayacağı yönündeki beklentilerinden çok daha olumsuz bir rakama işaret etti. Bir önceki ay düşüş %1,5 seviyesindeydi.

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Destatis, düşüşün esas olarak Ekim ayında alınan ve Kasım ayında tekrarlanmayan, uçak, gemi, tren ve askeri araçları içeren bir grup olan ulaşım ekipmanı için daha büyük ölçekli siparişlerden kaynaklandığını bildirdi.

Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, yeni siparişler bir önceki aya göre %0,2 daha yüksek oldu. Ancak yurt içi siparişler genel olarak %3,8 artarak yerel talebin bir miktar güçlendiğini gösterirken, yabancı siparişler %10,8 düştü.

Destatis tarafından açıklanan bir başka veri de perakende satışlar oldu. Kasım ayında perakende satışlar bir önceki aya göre %0,5, önceki yıl aynı aya göre %2,6 azaldı.

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