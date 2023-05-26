'Almanya'da fiyat artışları azalacak'

ifo Enstitüsü tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre nisan ayında 21,5 olan ifo fiyat beklentileri endeksi mayıs ayında 19 puana geriledi.

Yiyecek ve içecek perakendesinde de rakam 69,7'den 63,2'ye düştü ancak hala çok yüksek bir seviyede. Bu, tüketiciler için enflasyonun çok yavaş düşeceği anlamına geliyor.

Ticaret sektörü genelinde fiyat beklentisi 26,4 puandan 18,6 puana geriledi.