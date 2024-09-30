Almanya'da fiyat beklentileri düştü

ifo fiyat beklentileri, Ağustos ayındaki 16,1 puandan düşerek Eylül ayında 13,8 puana geriledi ve bu Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye oldu.

Haberin Devamı

ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "Ekonomik kriz, şirketlerin fiyatlarını artırma kapsamını daraltıyor. Genel olarak, Almanya'daki enflasyon oranının önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından hedeflenen yüzde iki seviyesinin altında kalması muhtemel" dedi.

Özellikle ekonominin tüketiciyle ilgili sektörlerindeki fiyat beklentileri, enflasyonun kısa vadeli gelişiminde rol oynuyor. Ağustos ayındaki 25,0 puan olan tüketiciyle ilgili sektörler Eylül ayında belirgin bir şekilde geriledi ve 18,2 puana düştü. Hem perakendeciler hem de tüketiciyle ilgili hizmet sağlayıcıları buna katkıda bulundu. Fiyat beklentileri inşaat sektöründe ve iş odaklı hizmet sağlayıcılar (toptancılar dahil) arasında da düştü ve sırasıyla eksi 0,3 ve 17,9 puana indi. Tek artış, Ağustos ayındaki 5,1 puandan 6,1 puana yükselen imalat sektöründe oldu.