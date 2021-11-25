Almanya'da hükümet 50 milyar euro verecek

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar'ın kurmak için anlaştıkları yeni koalisyon hükümeti, iklim fonunun finansmanı için bu yılın federal bütçesinde verilmiş olan borçlanma yetkisinin şu ana kadar kullanılmamış bölümünü devreye sokacak.

Bu durum yeni hükümetin yapacağı borçlanmalar ile bu yılın bütçesinde öngörülmüş olan 240 milyar euro borçlanma tavanının tamamının kullanılması anlamına geliyor.