Almanya'da hükümet Opel'e destek verecek

Opel'in Kaiserslautern kentindeki fabrikasına yardımın 51 milyon euroluk bölümü Rheinland-Pfalz eyaletinden gelecek.

Opel'in sahibi Stellantis ve Fransız batarya üreticisi Saft ise bu tesis için 2 milyar euro yatırım yapacaklar.

Alman hükümeti, 2019 yılından bu yana batarya hücresi projelerine özel sektörün 13 milyar euro yatırımları karşılığında 3 milyar euro yatırım taahhüdünde bulundu.