Almanya'da hükümet Opel'e destek verecek
Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Opel'in Kaiserslautern kentindeki batarya hücresi fabrikasına 437 milyon euro devlet desteği verilecek.
02.09.2021 - 13:02 | | Foreks
Opel'in Kaiserslautern kentindeki fabrikasına yardımın 51 milyon euroluk bölümü Rheinland-Pfalz eyaletinden gelecek.
Opel'in sahibi Stellantis ve Fransız batarya üreticisi Saft ise bu tesis için 2 milyar euro yatırım yapacaklar.
Alman hükümeti, 2019 yılından bu yana batarya hücresi projelerine özel sektörün 13 milyar euro yatırımları karşılığında 3 milyar euro yatırım taahhüdünde bulundu.