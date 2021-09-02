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UzmanparaAlmanya'da hükümet Opel'e destek verecek
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Almanya'da hükümet Opel'e destek verecek

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Opel'in Kaiserslautern kentindeki batarya hücresi fabrikasına 437 milyon euro devlet desteği verilecek.

02.09.2021 - 13:02 | | Foreks
Almanya'da hükümet Opel'e destek verecek

Opel'in Kaiserslautern kentindeki fabrikasına yardımın 51 milyon euroluk bölümü Rheinland-Pfalz eyaletinden gelecek.

Opel'in sahibi Stellantis ve Fransız batarya üreticisi Saft ise bu tesis için 2 milyar euro yatırım yapacaklar.

Alman hükümeti, 2019 yılından bu yana batarya hücresi projelerine özel sektörün 13 milyar euro yatırımları karşılığında 3 milyar euro yatırım taahhüdünde bulundu.

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