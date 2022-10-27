Almanya'da Ifo istihdam endeksi geriledi

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo istihdam endeksi ekim ayında 99,4 puandan 97,7 puana indi. Böylece 2021 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviye görüldü.

Ifo'nun açıklamasında Almanya'daki şirketler arasında yeni personel işe alma istekliliğinin azalmaya devam ettiği belirtildi.

Ifo istihdam endeksi alt sektörlerinden imalat sektörü istihdam endeksi 1,8 puandan -1,1 puana, hizmet sektörü istihdam endeksi 10,2 puandan 4,9 puana, ticaret sektörü istihdam endeksi -5,1 puandan -4,9 puana ve inşaat sektörü istihdam endeksi -2 puandan -0,3 puana geldi.