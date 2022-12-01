Almanya'da Ifo istihdam endeksi yükseldi

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo istihdam endeksi kasım ayında 97,8 puandan 99,6 puana yükseldi. Ancak endeks 3 aydır 100 puanın altında kalıyor.

Ifo'nun açıklamasında "Azalan belirsizliğe rağmen Almanya'daki çalışan sayısı artmaya devam edebilir. Bununla birlikte vasıflı işçi eksikliği kalıcı bir sorun olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ifo istihdam endeksi alt sektörlerinden imalat sektörü istihdam endeksi -0,9 puandan 1,1 puana, hizmet sektörü istihdam endeksi 4,9 puandan 10,7 puana, ticaret sektörü istihdam endeksi -4,9 puandan -5,5 puana ve inşaat sektörü istihdam endeksi 0,3 puandan 2,9 puana geldi.