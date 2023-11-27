Almanya'da ihracatçı beklentileri iyileşti

Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre kasım ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -6,9 puandan revize edilen -6,3 puan seviyesinden -3,8 puana yükseldi.

Haberin Devamı

Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman şirketleri henüz birçok ülkedeki ekonomik yükselişten yeterince yararlanamadı" dedi.

İhracatın hala yalnızca birkaç sektörde büyümesi bekleniyor. Gıda sektöründeki şirketler önümüzdeki aylar konusunda iyimser. Giyim üreticilerinin de ihracatlarını artırmaları bekleniyor.

Otomotiv sektöründe olumlu ve olumsuz tepkiler hala dengede bulunuyor. Makine ve teçhizat ile elektrikli eşya imalatçıları şu anda yurt dışında kendilerini sevindirecek çok az şey görüyor. Şirketler uluslararası siparişlerde düşüş bekliyor.

Matbaa şirketleri en kötümser olmaya devam ediyor.